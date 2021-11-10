Майкоп, 10 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Адыгее вынесено решение в отношении экс-начальника Майкопского производственного участка Адыгейского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань» Сафербия Даурова. Судебная коллегия Верховного Суда удовлетворила апелляцию прокуратуры и изменила срок наказания 50-летнему бывшему начальнику с условного на реальный.

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Даурова признали виновным в коммерческом подкупе и отправили в колонию общего режима на пять лет. Он был взят под стражу в зале суда, сообщили 10 ноября в пресс-службе надзорного ведомства.

Как было доказано судом, экс-глава энергокомпании, используя свое служебное положение, вымогал денежные средства с руководителя гостиничного комплекса за оказание содействия в заключении договора энергоснабжения. В качестве благодарности за совершение противоправного деяния он требовал 200 тыс. рублей.

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