Элиста, 10 ноября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Калмыкия расширяет список направлений воздушных перевозок. В 2022 году прямые авиарейсы свяжут Элисту с Астраханью и Волгоградом.

Самолёт

Как сообщается на сайте Росавиации, также из Элисты можно будет отправиться в Казань и Симферополь. Эти маршруты, как и рейсы в Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи и Минеральные Воды, субсидируются из федерального бюджета.

Расширение авиамаршрутов будет происходить в зависимости от пассажиропотока.