Вашингтон, 10 ноября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В гоночный симулятор Forza Horizon 5 играют уже более 4,5 млн человек. Об этом 10 ноября сообщает на своей twitter-странице глава Xbox Фил Спенсер.

Скриншот из игры Forza Horizon 5 Forza Horizon 5

Глава игрового подразделения Microsoft отметил, что в статистику включены владельцы ПК, консолей, а также пользователи облачных игровых сервисов. Спенсер добавил, что по показателю количества игроков в первые дни после релиза Forza Horizon 5 в три раза успешнее Forza Horizon 4. Он также поздравил с успехом британскую студию Playground Games, которая занимается разработкой игры.

https://twitter.com/XboxP3/status/1458269032986013696

Напомним, релиз Forza Horizon 5 состоялся 5 ноября 2021 года. Ранее журналисты обратили внимание, что ещё до полноценного выхода симулятора в него играли более 800 тыс. человек.