Уфа, , 14:12 — REGNUM Получить прививку от COVID-19 в мобильных пунктах вакцинации, развернутых в торговых центрах Уфы, можно теперь по предварительной записи. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

Пункт вакцинации Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Сообщается, что в некоторых пунктах вакцинации в Уфе из-за большого количества желающих вакцинироваться образуются очереди.

В связи с этим, с 10 ноября в мобильных пунктах, расположенных в торговых центрах Уфы, можно будет заранее записаться на прививку от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 10 ноября на Башкирии в крупные гипермаркеты посетителей будут пускать по QR-кодам, справке о перенесённом заболевании за последние полгода или о наличии медицинских противопоказаний к прививке вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста.