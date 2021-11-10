Красногорск, , 14:04 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает идти на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 10 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2649 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 169 случаев меньше аналогичного показателя 9 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2818 человек, а днем ранее — у 3429 жителей Подмосковья.

Отметим, что всего 10 ноября в России было выявлено 38 058 новых случаев заражения коронавирусом.

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