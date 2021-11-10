Москва, , 14:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин и исполняющая обязанности федерального канцлера Германии Ангела Меркель по инициативе германской стороны провели телефонный разговор о миграционных проблемах, сообщает 10 ноября сайт Кремля.

Ангела Меркель и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, Путин и Меркель подробно обсудили ситуацию с беженцами на границах Белоруссии и стран Евросоюза. В ходе переговоров была выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.

В связи с этим президент России предложил наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей стран-членов Евросоюза с Минском. Путин и Меркель условились продолжить обсуждение этого вопроса.