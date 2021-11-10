Казань, 10 ноября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. На территории Татарии 11 ноября ожидается кратковременная метель с ухудшением видимости до 1−2 км. Об ухудшении погодных условий сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

Днем 11 ноября в республике вероятна кратковременная метель с ухудшением видимости до 1−2 км, сильный ветер порывами 15−17 м/с. В течение суток на дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью опустится до минус 6 градусов, днем синоптики обещают от +1 до —4 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, барнаульские дорожники справились с первым в этом сезоне сильным снегопадом. В ночь с 7 на 8 ноября силами МБУ «Автодорстрой» с дорог краевой столицы вывезли 3194 кубометра снега.

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