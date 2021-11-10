Оренбург, , 14:02 — REGNUM В Оренбурге люди, пострадавшие от крупного пожара в историческом центре города, получат финансовую помощь. Ее объем составит более 37 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Деньги Kaluga-poisk.ru

Источником финансирования станет областной бюджет. Решение принято на заседании местного правительства. Материальную поддержку окажут собственникам жилья по переулкам Почтовому, Мастерскому и Южному, чьи дома пострадали во время пожара 14 августа 2021 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в результате крупного пожара пострадали девять зданий, в том числе шесть жилых домов. Люди остались без крова. По факту разрушительного ЧП было возбуждено уголовное дело.

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