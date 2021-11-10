Солт-Лейк-Сити, США, , 14:01 — REGNUM «Юта Джаз» одержала победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 110:98.

Донован Митчелл в составе баскетбольного клуба «Юта Джаз» (сс) Frenchieinportland

Самым результативным игроком матча стал форвард «Атланты» Кевин Хаертер, на счету которого 28 очков. В составе «Юты» защитник Донован Митчелл набрал 27 очков.

«Юта» одержала восьмую победу в 11 матчах сезона. «Атланта» потерпела восьмое поражение в 12 играх.

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