Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону продолжается снос аварийных зданий, расположенных в историческом центре города. На этот раз с лица земли стёрт дом священника Фёдора Маляревского на улице Социалистической.

Андрей Репин ИА REGNUM Старый дом

«Здание было расселено несколько лет назад и законсервировано. Снос произведен администрацией в рамках планового избавления от аварийных объектов. Домик был довольно возрастной, построенный ещё в 1880-х годах. Владелец дома, священник Федор Маляревский с 1891 года служил в Казанской церкви, которая находилась буквально в двух шагах от его жилья — на углу улицы Никольской и переулка Казанского (сейчас это угол улицы Социалистической и переулка Газетного)», — уточнили активисты движения «Мой фасад».

Общественники пытались наделить здание статусом объекта культурного наследия, однако им это не удалось. Активисты считают, что все дома без охранного статуса пойдут под ковш, и «старый Ростов» лишится целого пласта исторической застройки.