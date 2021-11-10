Лос-Анджелес, США, 10 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 117:109.

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, на счету которого 27 очков. В составе «Клипперс» разыгрывающий Реджи Джексон набрал 23 очка.

«Клипперс» одержали шестую победу в 10 матчах сезона. «Портленд» потерпел шестое поражение в 11 играх.

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