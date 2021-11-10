Пхеньян, , 13:58 — REGNUM Премьер-министр КНДР Ким Док Хун направил поздравительную телеграмму камбоджийскому коллеге Хун Сену. Об этом 10 ноября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Флаг КНДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, представитель правительства Северной Кореи поздравил премьер-министра Камбоджи с 68-летием независимости Королевства Камбоджа.

В телеграмме он также выразил уверенность в развитии и расширении дружественных отношений в различных областях, а также пожелал благополучия и успехов в деятельности на благо процветания страны.

Известно, что глава МИД КНДР Ри Сон Гвон также направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел и вице-премьеру Камбоджи Прак Сокхону.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее глава КНДР Ким Чен Ын поздравил короля Камбоджи с 68-летием независимости Королевства Камбоджи.

Читайте также: Глава КНДР направил поздравительную телеграмму королю Камбоджи