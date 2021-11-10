Пхеньян, 10 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Премьер-министр КНДР Ким Док Хун направил поздравительную телеграмму камбоджийскому коллеге Хун Сену. Об этом 10 ноября сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг КНДР

Согласно опубликованным данным, представитель правительства Северной Кореи поздравил премьер-министра Камбоджи с 68-летием независимости Королевства Камбоджа.

В телеграмме он также выразил уверенность в развитии и расширении дружественных отношений в различных областях, а также пожелал благополучия и успехов в деятельности на благо процветания страны.

Известно, что глава МИД КНДР Ри Сон Гвон также направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел и вице-премьеру Камбоджи Прак Сокхону.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее глава КНДР Ким Чен Ын поздравил короля Камбоджи с 68-летием независимости Королевства Камбоджи.

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