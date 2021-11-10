Саранск, , 13:56 — REGNUM В Мордовии задержан директор Торгово-промышленной палаты. Против него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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По версии следствия, в период с сентября 2020 года по март 2021 года подозреваемый вместе с другими лицами совершил хищение бюджетных средств на 1 млн рублей. Деньги были перечислены в качестве оплаты по договору за оказанные услуги по реализации программы по наставничеству для начинающих.

Следствие полагает, что для получения средств подозреваемый и иные лица подготовили фиктивные документы о проделанной работе, указав недостоверные сведения о количестве участников проекта, которые создали предприятия малого и среднего бизнеса. В результате министерству экономики, торговли и предпринимательства Мордовии был причинен ущерб в крупном размере.

«Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Республике Мордовия», — подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и соучастников преступления. Изучается изъятая документация.

Отметим, согласно данным портала Торгово-промышленной палаты Мордовии, директором Союза «Торгово-промышленная палата Республики Мордовия» является Юрий Левашкин. Также он избран депутатом Государственного собрания Мордовии седьмого созыва от «Единой России», избирался депутатом регионального парламента шестого созыва.