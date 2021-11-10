Стокгольм, , 13:57 — REGNUM 10 ноября премьер-министр Швеции Стефан Лёвен официально подаст прошение об отставке после того, как его правительство договорилось с «Центристами», которые за это проголосуют за его преемницу Магдалену Андерссон. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на свои источники.

Стокгольм. Швеция

Стефан Лёвен запустит процесс избрания нового главы кабинета министров в 14:30 по Москве, когда он встретится с тальманом Андреасом Норленом и вручит ему прошение об отставке.

Напомним, что о своей отставке Лёвен объявил еще в августе. Ранее на прошлой неделе конгресс «Социал-демократов» избрал новым лидером партии Магдалену Андерссон, которая должна заменить его в кресле премьер-министра.

На настоящий момент ее готовы поддержать «Социал-демократы», «Зеленые» и «Центристы». Недостающие голоса должны обеспечить «Левые», соглашение с которыми еще не достигнуто.