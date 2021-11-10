Стокгольм, 10 ноября 2021, 13:57 — REGNUM 10 ноября премьер-министр Швеции Стефан Лёвен официально подаст прошение об отставке после того, как его правительство договорилось с «Центристами», которые за это проголосуют за его преемницу Магдалену Андерссон. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на свои источники.

Стокгольм. Швеция
Стокгольм. Швеция

Стефан Лёвен запустит процесс избрания нового главы кабинета министров в 14:30 по Москве, когда он встретится с тальманом Андреасом Норленом и вручит ему прошение об отставке.

Напомним, что о своей отставке Лёвен объявил еще в августе. Ранее на прошлой неделе конгресс «Социал-демократов» избрал новым лидером партии Магдалену Андерссон, которая должна заменить его в кресле премьер-министра.

На настоящий момент ее готовы поддержать «Социал-демократы», «Зеленые» и «Центристы». Недостающие голоса должны обеспечить «Левые», соглашение с которыми еще не достигнуто.