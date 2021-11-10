«Центристы» поддержат кандидатуру Андерссон на пост премьер-министра Швеции
Стокгольм, 10 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Партия «Центристов» воздержится при голосовании в риксдаге при избрании нового премьер-министра Швеции, тем самым поддержав Магдалену Андерссон. Об этом 10 ноября сообщила лидер партии Анни Лёф в интервью газете Dagens Nyheter.
Новость поступила несколько минут назад после того, как правительственные партии в ночь на 10 ноября договорились о проблеме, связанной с защитой прибрежной полосы и строительства на ней жилых кварталов.
«Правительство представило соглашение. Вот почему парламентская фракция и правление партии постановили, что мы поддержим Магдалену Андерссон в качестве нового премьер-министра и воздержимся при голосовании, когда такое голосование состоится», — заявила Лёф.
Напомним, что воздержание при избрании премьер-министра Швеции в риксдаге, согласно парламентской процедуре, означает его негласную поддержку.