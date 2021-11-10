Ташкент, , 13:54 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность более широкой пропаганды пользы ходить пешком, правильного питания и физических упражнений, превращения принципов здоровой жизни в повседневную норму. Об этом 10 ноября президент страны сказал на совещании, посвященном вопросам совершенствования системы профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этим целям служит и платформа «Здоровый образ жизни», на сегодняшний день пользователями которой стали 600 тысяч человек, которым было выплачено 18 миллиардов сумов (один доллар — 10 700 сумов)», — сказал президент.

В пресс-службе главы государства отметили, что министерству финансов республики поручено в следующем году выделить 60 миллиардов сумов на расширение охвата платформы.