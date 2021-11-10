Джакарта, , 13:51 — REGNUM Индонезия получила 680 400 доз вакцины Moderna от правительства Нидерландов, сообщает Antara.

Вакцина Moderna (сс) Navy Medicine

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«Правительство Индонезии выражает свою глубочайшую признательность и благодарность дружественным странам. На этот раз помощь пришла от правительства Нидерландов в виде вакцины Moderna в количестве 680 400 доз», — говорится в заявлении министерство связи и информатики Индонезии.

Ранее Индонезия получила пожертвование от правительства Нидерландов в виде 819 600 доз вакцины Moderna.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 331 058 750 доз вакцины против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии наградил знаком отличия 300 медицинских работников, погибших во время борьбы с пандемией.

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