Москва, 10 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Новый раунд переговоров в Астанинском формате по ситуации в Сирии планируется провести в конце декабря. Об этом 10 ноября сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя МИД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Рассчитываем, что такая встреча пройдёт после 20 декабря», — сказал журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

Он добавил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не планирует принимать участие в предстоящей встрече в Нур-Султане. Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил журналистам, что дату встречи по Сирии ещё не согласовали.

Напомним, в переговорах в Астанинском формате участвуют Россия, Турция и Иран. Первая встреча в рамках этого формата состоялась в январе 2017 года в Нур-Султане (тогда — Астана). Переговорную площадку создали для укрепления режима прекращения огня в Сирии. Последняя встреча проходила в июле 2021 года.