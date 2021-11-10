Владимир, , 13:50 — REGNUM Во Владимирской области 10 ноября подтверждено 327 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Samregion.ru

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Всего в области были зарегистрированы 66 тыс. 39 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 53 тыс. 55 пациентов, в том числе 51 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2304 человека. За последние сутки подтверждено пять новых летальных случаев.