Таллин, , 13:50 — REGNUM Таллинский административный суд получил не менее десяти жалоб, связанных с освобождением от службы в рядах Сил обороны кадровых военных за отказ проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил местный портал б этом сообщил местный портал ERR.

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При этом часть поданных жалоб была коллективной, поэтому общее число оспаривающих увольнение военных заметно больше.

Сообщается, что по шести поданным жалобам суд пока не занял позицию, одну вернул заявителю, дав время на предоставление уточнений, а еще три взял в производство.

По принятым жалобам также удовлетворено ходатайство о применении первичной правовой защиты, то есть антипрививочники не могут быть уволены до окончания судебного разбирательства.

В октябре нынешнего года Силы обороны Эстонии освободили от службы 46 военных и сотрудников из-за отказа сделать прививку от коронавируса. 30 человек были действующими военнослужащими, включая 8 офицеров, 16 — гражданскими лицами. Требование об обязательной вакцинации в армии ввел командующий Силами обороны Мартин Херем.