Владикавказ, , 13:49 — REGNUM В Северной Осетии стали меньше госпитализировать пациентов с COVID-19. Такая тенденция отмечается в течение последних дней, сообщила в ходе заседания оперативного штаба 9 ноября заместитель регионального управления Роспотребнадзора Зарема Каболова.

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По её словам, несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация в республике остаётся напряжённой, наблюдается снижение на 15,8% обращаемости в ковид-стационары. Главный санитарный врач РСО-Алании Ольга Дроздова доложила о том, что из 1228 развернутых в регионе ковидных коек свободны в настоящее время 162 или 13%, сообщили в пресс-службе главы региона.

Она также проинформировала, что доля вакцинированных от численности взрослого населения составляет 32%, при этом 19% из них — лица старшего поколения.

Как сообщил 9 ноября в ходе заседания правительства РФ министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Северная Осетия в настоящее время входит в пятерку субъектов РФ с низкими удельными темпами вакцинации.

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