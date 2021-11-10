Москва, , 13:48 — REGNUM В очном формате планируется проведение большой ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Об этом 10 ноября заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пресс-конференция Владимира Путина

«Готовимся к тому, что ежегодная пресс-конференция президента будет в очном формате», — сказал Песков.

Представитель Кремля не стал называть возможную дату проведения пресс-конференции, пообещав сообщить об этом позже.

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