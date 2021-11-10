Пенза, , 15:23 — REGNUM Жителей Пензенской области предупреждают об ухудшении погодных условий 11 ноября. По данным регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу среды, днем местами по Пензенской области ожидаются порывы западного ветра до 18 м/с.

Ветер 76.mchs.gov.ru

В ночь на 11 ноября прогнозируется облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Температура воздуха составит —5…—7 градусов. Днем возможен небольшой мокрый снег, на отдельных участках дорог будет скользко. Температура воздуха не поднимется выше +2 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, штормовой ветер и сильный дождь обещают 11 ноября синоптики в шести муниципалитетах Сахалинской области.

Читайте также: На Сахалине объявили штормовое предупреждение