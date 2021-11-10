Нью-Йорк, США, , 13:47 — REGNUM Автор сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк рассказал об альтернативном финале первого сезона шоу. Об этом 10 ноября сообщает портал Screen Rant.

Ли Джон-джэ ("Игра в кальмара") Кадр из сериала «Игра в кальмара»

«На самом деле мы разрывались между двумя разными сценариями финала. Был один альтернативный финал, где Ки Хун садился в самолет и улетал», — сказал Хван Дон Хёк. Он добавил, что команда проекта постоянно задавала себе следующие вопросы: действительно ли главный герой, стремясь к своему счастью, решает встретиться с семьёй, и соответствует ли такая концовка посланию, которое создатели сериала хотели передать зрителям.

«Мы пришли к выводу, что на вопрос, который мы хотели предложить (зрителям — ИА REGNUM), невозможно ответить, если он улетит на самолете, — пояснил режиссёр, — вопрос на который мы хотим получить ответ: почему мир стал таким, какой он сейчас?».

Ранее Хван Дон Хёк подтвердил, что Netflix дал «зелёный свет» производству второго сезона «Игры в кальмара». При этом он отметил, что пока рано говорить о сроках премьеры продолжения сериала.

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