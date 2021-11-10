10 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

По сообщению ФСБ России, в Ялте задержан гражданин Российской Федерации, который «по заданию украинских спецслужб» занимался сбором и передачей информации. По данным СМИ, задержанный – не кто иной, как бывший мэр крымского Симеиза и уже бывший депутат Ялтинского горсовета Юрии Ломенко.

Зоя Емельянова, , 18:37 — REGNUM В Крыму главной новостью последних часов стало задержание жителя Ялты по подозрению в государственной измене.

Василий Верещагин. Шпион (фрагмент). 1878-1879

По сообщению ФСБ России, задержанный, гражданин Российской Федерации, «по заданию украинских спецслужб» занимался сбором и передачей информации.

Между тем, по данным СМИ, задержанный — не кто иной, как бывший мэр крымского Симеиза и уже бывший депутат Ялтинского горсовета Юрии Ломенко. От депутатских полномочий он был освобождён 8 ноября по собственному желанию. В настоящее время подозреваемый в шпионаже отправлен на два месяца под арест.

Новость о задержании бывшего чиновника и депутата по статье о госизмене всколыхнула Сеть — многие пользователи уверены, что для ФСБ ещё очень много работы.

«Там их ещё много таких. Работа ФСБ ещё будет», — написал Пётр Л.

«Сколько их ещё таких…» — поддержала Ольга К.

Награждение Юрия Ломенко (слева) за активное участие в парламентской деятельности, проявленный высокий гражданский долг в поддержке политического курса Президента РФ на возрождение русской нации, за благородное дело и помыслы на благо Отечества Yalta.er-crimea.com

«А сколько ещё таких мышей по всему Крыму осело», — согласен Николай И.

«Судить по законам военного времени», — призывает Ольга Л.

«Огошеньки, да тут новости — прям сценарии готовые для сериальчиков», — пишет Дмитрий Л.

«Их сажать мало…» — уверена Ирина Л.

«Походу, стал неудобен», — предполагает Виталий З.

«Опять шпиономания, как при Сталине, началась…» — сетует Константин В.

«А разве слив информации, сколько стоит в Ялте сало с прослойкой, госизменой считается?» — иронизирует Александр С.

Ялта. Крым Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Пользователи также высказали предположения, что ждёт задержанного, и не удержались от советов.

«Посидит с десяток лет. Такова цена патриотизма», — считает Олег П.

«Отправьте его на «Тополе» на родину», — предлагает Александр Л.

«Молодцы, взяли оборотня», — хвалит силовиков Андрей Р.