Оренбург, 10 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области значительно похолодает. На смену дождям придут снегопады. Об этом сообщает гидрометцентр.

kristamonique Снегопад

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь на 11 ноября преимущественно в западной и северной частях региона ожидается резкое понижение минимальной температуры воздуха на 10 °C и более. Днем 11 ноября такие холода придут и на восток Оренбуржья.

Если ночью 11 ноября прогнозируют ночную температуру — 11 °C, то ночью 12 ноября похолодает до — 14 °C. На протяжении трёх суток (11−13 ноября) на смену дождям будут приходить снегопады.