Улан-Удэ, 10 ноября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. В Бурятии история со смертельным наездом, за которое осудили бывшего депутата регионального парламента Баира Жамбалова, ещё не завершена. К уголовной ответственности привлекли свидетелей, дававших ложные показания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Цитата из видео на YouTube Баир Жамбалов

Всего в числе фигурантов проходят трое местных жителей, рассказавших следствию, что политик в момент ДТП находился в другой машине. Один из них даже пытался взять вину на себя. Однако суд признал их показания не соответствующими действительности.

Напомним, трагедия произошла вечером 5 января 2020 года, когда депутат на своём внедорожнике возвращался с рыбалки. Возле села Батурино на скорости 104 км/час он сбил переходившую дорогу 17-летнюю девушку, после чего скрылся, оставив её умирать.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года Баир Жамбалов был признан виновным в совершении смертельного ДТП. Прибайкальский районный суд приговорил его к 6 годам и 1 месяцу колонии-поселения, с чем выразили несогласие родители погибшей девушки. В сентябре депутаты Народного хурала лишили его мандата.

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