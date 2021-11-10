Лима, , 13:44 — REGNUM Бывший президент Перу Альберто Фухимори был госпитализирован в одну из клиник Лимы из-за проблем с лёгкими. Об этом в своём аккаунте в Twitter написала экс-кандидат в президенты Перу и дочь экс-президента Кейко Фухимори.

«Мой отец был переведен в клинику Сан-Фелипе для проведения срочных анализов, чтобы определить причины его низкой сатурации, которые, как мы надеялись, будут устранены после операции на сердце. К сожалению, этого не произошло», — написала Кейко Фухимори.

По её словам, бывшая жена Фухимори Сусана Игучи также находится в тяжелом состоянии из-за проблем с дыханием.