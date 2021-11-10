Санкт-Петербург, 10 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге идут обыски в управлении социального питания, являющемся исполнительным органом государственной власти города. По предварительным данным, оперативная работа ведется в рамках расследования уголовного дела о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

RobillardMichel Обыск

Как сообщает 10 ноября издание «Фонтанка», в обысках принимают участие сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД и отдела экономической безопасности регионального УФСБ, всего, включая понятых, около 60 человек. Предположительно, поводом для этого стало уголовное дело, возбужденное по статье 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).

Напомним, управление социального питания входит в структуру администрации Санкт-Петербурга, подчиняется комитету государственного заказа. Оно занимается координацией деятельности организацией системы гарантированного питания в детских дошкольных учреждениях, учреждениях общего и профессионального образования, учреждениях здравоохранения и других социальных учреждениях Петербурга. В его ведение входит распределение контрактов по городским социальным объектам. Годовой объем рынка соцпитания Петербурга оценивается в 15 млрд рублей.

Возглавляет управление Алексей Барабанщиков, который перешел на это место в январе 2020 года с должности директора московского комбината «Школьник» и начальника отдела питания в подмосковном министерстве потребительском рынке. Под его руководством управление расширило свои полномочия, аккумулировав у себя все выделяемые на соцпитание деньги. Барабанщиков в мае 2021 года пожаловался в правоохранительные органы на угрозы убийством, было возбуждено уголовное дело, произведены задержания.