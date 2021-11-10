Стокгольм, , 15:14 — REGNUM Все утверждения о том, что правительство Белоруссии направляет потоки мигрантов к границе ЕС и пытается спровоцировать конфликт, ложны. Об этом в эксклюзивном интервью SVT сообщил посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик. Но его слова тут же опроверг министр Швеции по делам ЕС Ханс Дальгрен, который обвинил белорусский режим в использовании беженцев в своих политических целях. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT вечером 9 ноября.

Стокгольм. Швеция

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«Белорусский режим занимается чистой аферой», — дал понять министр Швеции по делам ЕС.

«Режим в Минске использует выходцев из Ирака или других стран в качестве живого щита», — добавил он.

По словам Дальгрена, в Белоруссии действует как минимум тринадцать турагентств, которые по соглашению с белорусскими властями специально доставляют беженцев в страну, а потом и к границе.

«Тут речь об опасных вещах. Сам Лукашенко опасен», — заявил Дальгрен.

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