Москва, , 13:57 — REGNUM Московская городская дума приняла закон о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) за 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на заседании законодательного собрания столицы 10 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Бюджет территориального фонда ОМС сбалансирован — его доходы равны расходам. При этом большую часть доходов традиционно составляют субвенции из бюджета федерального фонда ОМС.

Общий объем доходов и расходов бюджета Московского фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год утвержден в размере 359,6 млрд рублей. Что касается 2023 года, то доходы и расходы фонда ОМС на этот период установлена на уровне 377,6 млрд рублей, в 2024 году эти показатели приняты в размере 398,1 млрд рублей.

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