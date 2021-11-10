Москва, 10 ноября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 пролетели над Белоруссией и провели проверку системы противовоздушной обороны Союзного государства. Об этом 10 ноября сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin Ту-22М3

Бомбардировщики выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, отработав взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил двух стран.

«В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь», — заявили в Минобороны РФ.

Отмечается, что самолеты участвовали в проверке действий боевых расчётов, выполняющих задачи боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО Союзного государства.