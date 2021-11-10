Сыктывкар, , 13:40 — REGNUM За последние сутки в Коми число больных ковидом пополнили 390 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 113 случаев, Ухте — 82 и Усинске — 33, Воркуте — 28, Сосногорском районе — 21. На лечении находятся 13 175 человек.

Официально в Коми подтверждено 2 056 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом, 13 из них были зафиксированы накануне, 9 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным главы Коми, смертность от ковида выше, чем это транслирует оперштаб.