Стокгольм, 10 ноября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В настоящее время правительство Швеции и партия «Центристов» ведут интенсивные переговоры по заключению политического соглашения по вопросу защиты прибрежной полосы, который включает в себя правила строительства новых домов. Как сообщила 10 ноября политический обозреватель телеканала SVT Элизабет Марморштейн, переговоры между «Центристами», «Социал-демократами» и «Зелеными» продолжались «полночи».

Anders Sikvall Флаг Швеции

»Насколько я понимаю, они просидели полночи, и сейчас должно быть почти все готово. Но этот вопрос занял гораздо больше времени, чем надеялись Стефан Лёвен и Магдалена Андерссон. Они явно недооценили, сколько времени потребуется, чтобы Центристы и Зеленые пришли к соглашению», — отметила Марморштейн.

Напомним, что поводом к переговорам служит скорая отставка премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, которому на смену, как ожидается, придет Магдалена Андерссон.