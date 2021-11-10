Кишинёв, 10 ноября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Ожидаемая закупочная цена природного газа для Молдавии в декабре может быть ниже $450 за 1 тысячу кубометров. Об этом 8 ноября на пресс-конференции сообщил глава АО «Молдовгаз» Вадим Чебан.

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«Цена на газ, поставляемый Газпромом для Молдавии, в декабре может составить $430 за 1 тысячу кубических метров», — сказал руководитель компании.

Он отметил, что контракт на поставку газа из России в Молдавию был заключён на самых выгодных условиях для Кишинёва, которые были возможны в сложившейся ситуации. Стоимость поставок из Болгарии и Венгрии была неприемлемой, так как эти страны также получают газ из России, но по «Турецкому потоку».

Чебан сообщил, что накопившиеся перед Газпромом долги не будут включать в тариф для населения, потому что «он и так слишком высокий». Гасить задолженность планируется за счёт сокращения расходов «Молдовгаза».

Напомним, с 1 ноября поставка газа в Молдавию началась по новым условиям. Цена на газ будет плавающей, а ноябре составит около $450 за 1 тысячу кубометров. Жителей республики предупредили, что тариф на газ вырастет в 2,4 раза. Долг молдавской стороны перед Газпромом превышает $700 млн.