Рига, , 13:38 — REGNUM В середине ноября на территории Латвии практически повсеместно ударят первые морозы, столбик термометра опустится до — 10 градусов. Об этом сообщил латвийский портал Delfi со ссылкой на прогнозы синоптиков.

Мороз

Заметное похолодание пройдет на фоне ясной погоды без осадков. Ветер сменит направление с юго-западного на восточное.

Резкая смена погодных условий станет заметной еще и потому, что в ближайшие дни в Латвии будет преимущественно плюсовая погода: от +3 градусов в Латгале до +10 градусов на Курземском побережье

В среду, 10 ноября, в Риге сохранялась пасмурная погода, временами шел небольшой дождь, юго-западный ветер дул порывами до 12 метров в секунду, а температура воздуха составила +8 градусов.