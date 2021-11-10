Стокгольм, 10 ноября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В преддверии отставки премьер-министра Швеции Стефана Лёвена, на смену которому, по всей вероятности, придет Магдалена Андерссон, переговоры правительственных партий с «Центристами» и «Левыми» затянулись. Как написал в своей аналитической статье от 9 ноября политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, проблему для Андерссон сейчас представляют «Левые».

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

По сведениям журналиста, переговоры «Социал-демократов» и «Зеленых» с «Центристами» идут в позитивном ключе, поскольку партии уже согласовали вопрос по защите прав владельцев лесных массивов. Сейчас политикам осталось обсудить изменения закона о защите прибрежной полосы.

Однако даже если голоса «Центристов» у Андерссон будут в «кармане» перед избранием нового премьер-министра в риксдаге, труднее всего будет уговорить «Левых». Как пишет Кнутсон, в последнее время партия выдвигает жесткие требования. В частности, речь идет об увеличении пенсий и размера пособий по болезни.