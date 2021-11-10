Москва, , 13:37 — REGNUM В Москве готовятся к дальнейшей цифровой трансформации в промышленности, сообщил 10 ноября глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Класс робототехники Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал федеральные планы по стратегическим направлениям цифровизации обрабатывающей промышленности. По ним предполагается внедрение шести новаций — искусственного интеллекта, робототехники, интернета вещей, технологий дополненной реальности, новых производственных и коммуникационных технологий. Также планируется запустить четыре проекта — «Умное производство», «Цифровой инжиниринг», «Новая модель занятости» и «Продукция будущего».

По словам Прохорова, московская промышленность за последние годы сильно продвинулась в цифровизации и модернизации производства.

«Сегодня на столичных заводах работают технологии на базе искусственного интеллекта и промышленного интернета вещей, используются решения в сфере робототехники и продукты для управления жизненным циклом изделия. Только за последние 11 лет в городе открылось 1150 новых, современных промышленных предприятий, из них около 30% — высокотехнологичные производства», — сказал он.

По словам чиновника, для дальнейшей цифровой трансформации Москва со своей стороны готова предложить промышленному сектору широкий перечень мер поддержки. Так, в столице разработан сервис «Банк технологий», с помощь которого предприятия могут подобрать новейшую технологию для своего производства.

«Здесь собраны более 100 готовых и протестированных технологических решений для модернизации промпредприятия: от софта до оборудования. Все решения разработаны российскими компаниями. Город также предоставляет промышленникам субсидии, займы под процент ниже банковского. Средства можно потратить на покупку нового современного оборудования. Стоит также отметить, что в рамках интенсивного внедрения на производствах новейших сквозных технологий требуются соответствующие специалисты», — заявил Прохоров.

Он пояснил, что для этих целей в столице создали Московскую техническую школу, в которой можно повысить квалификацию работников — например, в сферах робототехники, ИИ, технологий связи и аддитивных технологиях.

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