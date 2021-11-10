Нальчик, 10 ноября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии 15 фермеров получили гранты на развитие своих хозяйств. Они выиграли конкурс, проведенный министерством сельского хозяйства республики, сообщили 10 ноября в пресс-службе ведомства.

УФССП по ЯО Ферма

Всего в нем приняли участие 79 руководителей семейных ферм, конкурсная комиссия отобрала наиболее перспективные бизнес-планы. Общий объем господдержки составил 53,2 млн рублей, большая часть — направлена из федерального бюджета, а из регионального лишь 3,7 млн рублей. Выигравшие конкурс фермеры обязались создать не менее трех постоянных рабочих мест в своих хозяйствах и вести свою деятельности в течение не менее пяти лет со дня получения гранта. Они также должны направить полученные средства на приобретение крупного рогатого скота мясного направления.