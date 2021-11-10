Стокгольм, , 13:37 — REGNUM Ситуация на белорусско-польской границе по-прежнему остается напряженной, поскольку тысячи беженцев пытаются прорваться на территорию ЕС. Варшава обвиняет Минск в целенаправленных усилиях по созданию кризиса. Однако в интервью телеканалу SVT от 9 ноября посол Белоруссии в Швеции Дмитрий Мирончик категорически отрицал обвинения в адрес своей страны.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Иронично и абсурдно обвинять Беларусь в организации потоков нелегальных мигрантов», — заявил посол.

Мирончик также прокомментировал появившиеся в сети кадры, предоставленные польской стороной, где видно, как «белорусские пограничники» перерезают проволоку на границе.

«Как вы можете отличить пограничника от мигранта с помощью тепловизоров?» — задался вопросом Мирончик.