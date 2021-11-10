Джакарта, , 13:34 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб надеется, что во избежание взаимных претензий будет создан совместный реестр индонезийского и малазийского культурного наследия, сообщает Antara.

Малайзия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Малайзия и Индонезия имеют много общего в различных вопросах, включая общие традиции и культурное наследие.

«Как соседние страны со схожими культурными ценностями и долгой историей совместного проживания, Малайзия и Индонезия имеют совершенно особые отношения», — заявил премьер-министр Малайзии.

В 2022 году Индонезия и Малайзия отметит 65-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии и премьер-министр Малайзии обсудили несколько тем на государственном заседании в президентском дворце в Богоре.

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