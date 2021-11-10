Йошкар-Ола, 10 ноября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Прокуратура Йошкар-Олы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора Шоя-Кузнецовского психоневрологического интерната. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Марий Эл.

Пни.бутурлино.рф ГБУ «Бутурлинский психоневрологический интернат»

По данным следствия, обвиняемый являлся директором интерната и выполнял управленческие функции в подконтрольной ему организации ООО «Водоремсервис». В период с января 2011 года по февраль 2018 года он заключил 15 заведомо невыгодных для интерната договоров на отпуск воды и 12 договоров на прием сточных вод по завышенной цене.

Деньги в качестве оплаты выполненных работ переводились бухгалтером интерната на расчетный счет подконтрольного директору ООО. В результате ущерб бюджетного учреждения оценивается более чем в 7,5 млн рублей.

Для рассмотрения по существу уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте прошлого года Октябрьский районный суд Петербурга арестовал заместителя директора СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 9», который присвоил более 5,5 млн рублей, снятых со счетов пациентов.

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