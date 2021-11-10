Вашингтон, , 13:32 — REGNUM США вряд ли будут запрашивать дополнительную информацию у южнокорейских производителей полупроводников. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление министр торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Мун Сын Ука.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление он сделал 9 ноября по прибытии в Вашингтон.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие южнокорейские компании предоставили правительству США информацию о своих производственных мощностях.

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Представитель Южной Кореи подчеркнул, что компании Samsung Electronics и SK Hynix предоставили информацию, тщательно взвесив последствия данного шага, «в рамках взаимопонимания с США».

Мун Сын Ук прибыл в США с трёхдневным визитом для встречи с министром торговли Джиной Раймондо и министром энергетики Дженнифер Гранхольм.

Напомним, что в сентябре министерство торговли США попросило около 200 американских и мировых производителей предоставить данные о своих предприятиях в рамках урегулирования проблемы дефицита полупроводников на мировом рынке.

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