Оренбург, , 13:31 — REGNUM Информация, опубликованная в СМИ о списании денег за бесплатные школьные завтраки, стали поводом для проверки со стороны прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство области.

Деньги

Ранее родители учеников начального звена заметили, что со счетов произошло списание средств за завтраки, которые детям положены бесплатно.

«В ходе проверки будет проверена размещенная информация и в случае ее подтверждения, дана оценка правомерности взимания платы с родителей учеников начальных классов образовательных учреждений за горячее питание, которое в соответствии с действующим законодательством предоставляется бесплатно», — сказали в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, мэрия объяснила возникшую 8 ноября ситуацию сбоем банковской системы. Денежные средства обещают вернуть на счета в течение недели.

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