Октябрьский район, Югра, 10 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В посёлке Погребном Октябрьского района Югры на улицу Строителей горел ангар, в котором находился автотранспорт и спецтехника. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба «Центроспас-Югории».

Спасатель86.рус Эмблема «Центроспас-Югории»

Возгорание произошло вечером 9 ноября 2021 года. В итоге огнём повреждены ангар площадью 1560 кв. м, автобус, два грузовых автомобиля и пять единиц спецтехники. Причина пожара и ущерб сейчас устанавливаются. Пожарные спасли материальных ценностей на семь миллионов рублей. Причина пожара устанавливается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске 9 ноября горел мебельный склад. Площадь пожара составила 4,2 тыс. кв. метров.