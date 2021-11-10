Саратов, 10 ноября, 2021, 13:30 — ИА Регнум. В Саратовской области в целях реализации госполитики в сфере физической культуры и спорта, а также для развития и популяризации хоккея будет создан совет. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Хоккей

В состав совета войдут представители органов государственной власти, региональной федерации хоккея и социально ориентированного бизнеса.

В документе говорится, что совет будет способствовать обеспечению условий для подготовки команд к успешному выступлению на чемпионатах и соревнованиях, оказывать поддержку организациям, осуществляющим спортивную подготовку хоккеистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября депутаты Саратовской облдумы в двух чтениях приняли поправки в статью регионального закона «О физической культуре и спорте». Изменения касаются увеличения ежемесячных пособий для спортсменов и их тренеров, имеющих звания и высокие награды, а также постоянно проживающих в регионе.

Читайте также: В Саратовской области увеличили выплаты спортсменам и их тренерам