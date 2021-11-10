Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 10 ноября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Лава, выброшенная вулканом Кумбре-Вьеха на испанском острове Пальма, рано утром 10 ноября снова достигла вод Атлантического океана в районе пляжа Лос-Гиррес. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на министерство транспорта и мобильности.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

В связи со сложившейся ситуацией представители министерства подчёркивают, что все спасательные силы, координируемые Главным управлением торгового флота, сохраняют бдительность.

Вулкан Кумбре-Вьеха начал извергаться 19 сентября. Несколько тысяч жителей острова Пальма были эвакуированы из своих домов.