11 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

В России в прошлом году произошло рекордное за пять лет падение численности населения. По данным Росстата, высокая предотвратимая (которую можно было избежать) смертность и упавшая при этом на пятую часть за последние четыре года рождаемость привели к убыли населения в 2018 году более чем на 250 тысяч человек, в прошлом году – уже 688 тысяч.

Мария Иванова, , 11:42 — REGNUM В этом году ситуация явно усугубится из-за пандемии и отложенного лечения у многих пациентов. Врачи заявляют об увеличении числа случаев обострения хронических заболеваний, что связано с недостатком профильных врачей, задействованных для лечения больных COVID-19 в «красной зоне». Кроме того, во многих регионах даже специализированные кардиологические и онкологические клиники перепрофилированы под борьбу с пандемией. Впрочем, пандемия лишь обострила давние проблемы российского здравоохранения с доступностью медицинской помощи. Первичное звено (амбулатории, где должны вовремя выявлять болезни, не допуская их осложнений) планировалось начать реформировать еще в прошлом году. Это задача не одного года, поскольку предстоит восполнить дефицит как врачей узких специальностей, так и терапевтов, отремонтировать более трети всех поликлиник и снабдить их диагностическим оборудованием.

© Игорь Ясаков

Пока этого нет, удовлетворенность населения качеством оказания медицинской помощи год от года снижается. В июле этого года на заседании Совета по стратегическому развитию и проектам президент РФ Владимир Путин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко вернуться к реформированию первичного звена. «Деньги очень приличные там [в программе восстановления первичного звена, — прим. ред.] — свыше 500 миллиардов, и нужно, чтобы показатель удовлетворённости [медпомощью] всё-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы», — отметил глава государства. Его обеспокоили результаты проведённого Федеральной службой охраны социологического опроса, который показал, что «не наблюдается повышение удовлетворённости граждан системой здравоохранения». В противном случае без учета всех факторов достичь национальной цели по повышению ожидаемой продолжительности жизни с нынешних 73,2 года до 78 будет крайне сложно.

О том, что на фоне пандемии более половины пациентов жалуются на ухудшение качества и доступности медпомощи, в частности, доступа к профильным врачам, говорят и последние данные Всероссийского союза пациентов. «Многие пациенты, например с онкологией, систематически испытывают трудности с получением медпомощи: 48% ждут подтверждения диагноза более месяца, 39% узнают о своём диагнозе слишком поздно — на 3-й и 4-й стадиях болезни, 57% не могут получить информацию о диагнозе, льготных лекарствах и лечении, — сообщила президент всероссийской общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова. — Именно поэтому очень важно иметь защитников в системе здравоохранения, которые осуществляют независимый контроль, находятся на одной стороне с пациентами и имеют реальные полномочия добиваться соблюдения прав пациента».

Пока основной независимой инстанцией, куда пациенты могут обратиться за оперативной помощью в защите своих прав при оказании некачественного или несвоевременного лечения, остаются страховые медицинские организации. По данным Всероссийского союза страховщиков, если количество обращений в Росздравнадзор исчисляется тысячами, то «за 9 месяцев 2021 года свыше 4 млн застрахованных обратились в страховые медицинские организации за помощью, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, — рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. — Разумеется, сюда входят самые разные случаи и виды обращений, но важнейшая составляющая обращений касается нарушений доступности и качества оказания медицинской помощи, для выявления и устранения которых СМО проводят до 37 млн медицинских экспертиз в год».

По данным Всероссийского союза страховщиков, нарушения, выявленные в ходе экспертных мероприятий страховых медицинских организаций в первом полугодии 2021 г., показали, что в 78,9% речь идет о несоблюдении порядков и стандартов оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и в 16,9% — об условиях оказания медпомощи, в том числе сроках её ожидания.

В таких случаях пациенты в основном и обращаются в страховые медицинские организации, которые выстроили многоканальную структуру помощи застрахованным. Им можно позвонить по телефону, прийти лично для составления жалобы и запроса на проведение экспертизы качества медпомощи и, что чаще всего востребовано в последние годы и стало особенно актуально в прошлом году, подать обращение через онлайн-сервисы.

Например, компания «АльфаСтрахование — ОМС» предложила застрахованным на своем сайте онлайн-приёмную «Линия помощи», которая помогает застрахованным более оперативно решать возникающие с медицинскими организациями проблемы, причем на той стадии, когда права пациента ещё не нарушены и можно заранее решить вопрос с медицинской организацией о надлежащем лечении или своевременной госпитализации. Сервис подсказывает, как правильно сформулировать суть проблемы, какие сведения внести, какие документы следует прикрепить и какая помощь страховой медицинской организации может понадобиться в каждом конкретном случае. По данным мониторинга обращений «Линии помощи», 30% застрахованных несогласны с выставленным диагнозом и недовольны назначенными методами диагностики и лечения, 29,2% — жалуются на нарушение сроков и долгое ожидание медицинских услуг, 13,8% — на отказ в предоставлении медицинских услуг в целом. При этом 57% требуют проведения экспертизы качества оказанного лечения и диагностики, нуждаются в экспертном мнении и рекомендациях СМО. 43% застрахованных просят содействия «АльфаСтрахование — ОМС» в вопросах плановой госпитализации, получения диагностических процедур и записи на прием к врачу. «Мы даём обратную связь участникам системы здравоохранения, решаем проблемы с доступностью и повышением качества медицинской помощи, — пояснил генеральный директор «АльфаСтрахование — ОМС» Андрей Рыжаков. — Для повышения удовлетворенности населения качеством медицинской помощи и достижения целевых показателей по увеличению продолжительности жизни населения важно работать с каждым пациентом. Не оставляя его наедине с проблемой в получении медицинской помощи, помогая ему с решением, при этом — мы в целом системно работаем над задачей государственной важности».

Если пациент сомневается в диагнозе и назначенном лечении, специалисты проводят экспертизу качества оказанной медицинской помощи, дают рекомендации пациентам о дальнейших действиях. «Очевидно, что такая система контроля напрямую повышает качество оказания медпомощи, а значит, институт страховых представителей СМО доказал свою эффективность. Случаи исправления с их помощью врачебных ошибок, обеспечения своевременности госпитализации или приёма и прочие исчисляются миллионами», — отметил Дмитрий Кузнецов. Он считает, что на фоне поставленных президентом России задач по повышению удовлетворённости населения качеством медицинских услуг необходимо распространить полномочия страховых медицинских организаций по сопровождению и защите прав застрахованных на всех этапах оказания им медицинской помощи. «Цель экспертиз страховых медицинских организаций — выявление и устранение дефектов здравоохранения, над устранением которых надо работать. И руководству медорганизаций, и органам управления здравоохранением. Экспертные заключения страховых медицинских организаций необходимо воспринимать по аналогии с предписаниями госорганов. При таком подходе, убеждён, ситуация начнёт меняться в нужном направлении», — подчеркнул Дмитрий Кузнецов.