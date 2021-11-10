Москва, 10 ноября 2021, 13:27 — REGNUM Страны Запада не могут найти подтверждение тому, что Белоруссия нарушил правила при посадке самолета авиакомпании Ryanair, заявил глава МИД республики Владимир Макей.
Он отметил, что накануне поступила информация, что доклад Международной организации гражданской авиации (ИКАО) был перенесен.
Как сообщало ИА REGNUM, ряд стран ограничили воздушное сообщение с Белоруссией после инцидента 23 мая 2021 года. Тогда в Минске совершил экстренную посадку самолёт компании Ryanair, на борту которого был один из основателей признанного в республике экстремистским телеграм-канала Nexta («Нехта») Роман Протасевич. Протасевича после посадки задержали правоохранители.